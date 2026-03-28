Tuchel komentirao zvižduke braniču Arsenala: ‘Neka to opušteno prihvati’

Podijeli :

JPxFletcher via Guliver

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel bio je razočaran što je dio publike na stadionu Wembley zviždao Benu Whiteu (28), ali je rekao da bi branič to trebao prihvatiti mirno i početi pisati novo poglavlje u nacionalnoj momčadi.

Branič Arsenala bio je osma i posljednja izmjena u prijateljskom remiju 1:1 s Urugvajem u petak navečer, kada je izviždan u svojoj prvoj utakmici za Englesku nakon četiri godine. White je odbio poziv kod prethodnog izbornika Garetha Southgatea, ali je prihvatio poziv Tuchela.

POVEZANO VIDEO / U Kataru je napustio kamp zbog svađe s pomoćnim trenerom, a sada je u povratničkom nastupu za Englesku prošao put od junaka do tragičara

“Čuo sam da je bio izviždan“, rekao je Tuchel, dodajući:

“Nisam to baš čuo na terenu jer sam bio uključen u izmjene i upute… Ne mislim da je to bila većina. Bilo je nekih zvižduka, zbog čega sam razočaran, jer naravno štitimo naše igrače, a on je bio odličan tijekom okupljanja i zaslužio je da uđe u igru. Zaslužio je možda i da bude u početnoj postavi i gotovo nam je donio pobjedu.“

“Razumijem i da se to događalo i drugim igračima ovdje. On to mora prihvatiti opušteno. Uvijek ćemo ga braniti i nadamo se da ovo možemo ostaviti iza sebe, jer je on spreman napisati novo poglavlje, a mi smo spremni pružiti mu priliku. Nadamo se da svi mogu nastaviti dalje i to prihvatiti“, dodao je Thomas Tuchel.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.