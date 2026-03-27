VIDEO / U Kataru je napustio kamp zbog svađe s pomoćnim trenerom, a sada je u povratničkom nastupu za Englesku prošao put od junaka do tragičara

Podijeli :

Nakon utakmica Gane i Paname, dva hrvatska suparnika na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, red je došao i na trećeg. Engleska, favorit skupine L, je na Wembleyju ugostila Urugvaj te je do 81. minute mreža mirovala, a onda je na scenu stupio Ben White, povratnik u englesku reprezentaciju. Prvo je desni bek Arsenala zabio gol za 1:0 da bi kasnije skrivio kazneni udarac koji je realizirao Federico Valverde za konačnih 1:1.

Prvo poluvrijeme nije pružilo velike prilike, ali zato jest dvije ozljede. U 10. minuti je Noni Madueke nesretno pao na gležanj Joaquina Piquereza koji je morao biti iznesen na nosilima. Kasnije tijekom poluvremena je englesko desno krilo i samo morali izaći zbog ozljede. U 38. minuti umjesto Maduekea u igru je ušao Jarrod Bowen.

U drugom dijelu gledali smo sličnu situaciju. Stanje na terenu bilo je sve samo ne prijateljsko pa je početkom poluvremena Ronald Araujo ružnim startom umalo ozlijedio Phila Fodena. Na taj start je poludio Thomas Tuchel koji je ušao u raspravu s Marcelom Bielsom i njegovim stručnim stožerom. Na kraju je njemački trener izvukao iz igre Fodena kako bi ga sačuvao ozljede.

Utakmica se nastavila u sporom ritmu sve do 81. minute kada je nakon kornera Ben White pogodio za 1:0 Engleza. On je inače na Svjetskom prvenstvu u Kataru napustio stožer zbog svađe sa Steveom Hollandom, pomoćnim trenerom Garetha Southgatea te do ove večeri nije bio u kadru Engleske, a sada je zabio svoj prvi gol za Tri lava.

White je kasnije ipak napravio put od junaka do tragičara.

Naime, desni bek Arsenala skrivio je kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Federico Valverde, zvijezda Real Madrida.

Tim pogotkom susret je završio 1:1 i obje ekipe su Wembley napustile neporažene.

Englezi će za četiri dana ugostiti Japan u nešto jačem sastavu dok će Urugvaj snage odmjeriti s Alžirom. Engleska se na SP-u nalazi u skupini s Hrvatskom, Ganom i Panamom, a južnoamerička reprezentacija će se za prolaz skupine boriti sa Saudijskom Arabijom, Španjolskom i Zelenortskom Republikom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.