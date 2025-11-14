Trgovao je informacijama, izbjegao zatvor, a sad je Trump i pomilovao bivšeg vlasnika Tottenhama

Podijeli :

AP Photo/Evan Vucci via Guliver

Američki predsjednik Donald Trump pomilovao je milijardera i bivšeg vlasnika engleskog nogometnog kluba Tottenham Hotspur Joea Lewisa (88), objavila je Bijela kuća.

Lewis je 2024. priznao krivnju za trgovanje povlaštenim informacijama i kažnjen je s pet milijuna dolara. Zbog visokih godina je pošteđen zatvorske kazne i trenutno živi na Bahamima.

Dužnosnik Bijele kuće kazao je kako je Trump odobrio pomilovanje za Lewisa koji ga je zatražio kako bi mogao primiti medicinsko liječenje te posjetiti svoju unučad i praunučad u SAD-u.

POVEZANO VIDEO / Luda utakmica u Londonu! United vodio pa izvukao bod u 96. protiv Tottenhama

Lewis je osnivač ENIC-a, koji posjeduje 87.62 posto Tottenhama, od čega nešto više od 70 posto kontrolira obiteljski trust Lewis.

Obitelj Lewis ove je godine preuzela sve aktivniju ulogu u Tottenhamu, posebno nakon smjene Daniela Levyja s mjesta izvršnog predsjednika u rujnu. Joeova kći Vivienne Lewis redovito posjećuje utakmice, često uz svog brata Charlesa Lewisa i zeta Nicka Beuchera.

Pomilovanje Joea Lewisa neće promijeniti ni organizaciju fonda ni vođenje kluba. Sam Lewis prestao je biti osoba sa “značajnom kontrolom” u Tottenhamu u listopadu 2022. kada je njegov udio službeno predan obiteljskom trustu na upravljanje.

Prema Forbesu Lewisova imovina vrijedi 5.8 milijardi eura.