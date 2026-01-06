Novi trener Chelseaja: ‘Preuzimam jedan od najvećih klubova svijeta’

Podijeli :

xStephenxDobsonx via Guliver

Prije pet dana je klupu Chelseaja sporazumnim raskidom napustio Enzo Maresca, a zamjenu su Bluesi predstavili u utorak.

Riječ je o Liamu Rosenioru, treneru Strasbourga, Chelseajeve filijale u francuskoj Ligue 1. Naime, Todd Boehly vlasnik je oba kluba pa su česti transferi na relaciji London-Strasbourg i obrnuto.

Engleskom treneru je posao u Strasborugu drugi samostalni posao uz Hull, a kratko vrijeme bio je privremeni trener Derby Countyja.

Sada bi trebao sjesti na klupu Chelseaja, a to je i sam potvrdio izjavom da će ubrzo postati novi trener Bluesa i da preuzima jedan od najvećih klubova svijeta. Netom nakon te izjave, Chelsea je službeno predstavio novog trenera.