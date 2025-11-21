Trener Slavena: ‘Jagušić je genijalac’

Podijeli :

NK Slaven Belupo

U prvom susretu 14. kola SHNL-a, Slaven Belupo je na svom terenu u Koprivnici svladao Vukovar s uvjerljivih 4:1. U vrlo dinamičnoj utakmici po dva gola postigli su Adriano Jagušić i Ilija Nestorovski, dok je jedini pogodak Vukovara zapravo bio autogol vratara Slavena, Ivana Čovića, kojim su se gosti u 65. minuti nakratko vratili u igru.

Vukovar je u ovoj utakmici promašio penal, a gostujućoj momčadi je i jedan gol poništen zbog zaleđa. Nakon ove pobjede Slaven je postao treća momčad prvenstva, dok je Vukovar ostao pretposljednji na prvenstvenoj tablici. Pobjedu je prokomentirao trener Mario Gregurina:

“Velika tri boda za nas, prije svega čestitam momcima na svemu što su dali po izrazito teškom terenu i vremenu, svaka čast svima. Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme, jako sam zadovoljan s tim dijelom. U svlačionici smo upozoravali na neke stvari, no ipak smo se opustili i nismo dobro ušli u nastavak.

Skoro smo sami vratili Vukovar u igru, ali nas to na sreću nije do kraja kaznilo. U zadnjih 25 minuta vratili smo se u svoj ritam i priveli utakmicu u smjeru u kojem smo htjeli”, rekao je Gregurina

Izjavu je zaključio komentarom o Adrianu Jagušiću, najboljem igraču susreta.

“Već neko vrijeme pričam da je Adriano genijalac. Primio je loptu desnom, vidio golmana da je vani, pogodio lijevom preko pune vanjske. Genijalan potez, mislim da smo svi u Koprivnici sretni što ga možemo gledati na Apašu. A ja nikad sretniji što sam mu trener”, zaključio je trener Slaven Belupa.