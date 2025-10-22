Trener praške Sparte najavio Rijeku: ‘Oni su prvaci Hrvatske, ne smijemo ih podcijeniti’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Na Rujevicu stiže praška Sparta, dvoboj drugog kola Konferencijske lige u četvrtak počinje u 18.45 na Rujevici.

Tom prigodom susret na Kvarneru je najavio trener češke ekipe, Brian Priske.

“Naš suparnik nije u idealnoj ili vrhunskoj formi, ali s druge strane, riječ je o prvaku Hrvatske. Sigurno da imaju kvalitetu, ne smijemo ih podcijeniti. Na gostovanjima nismo tako dobro igrali, ove sezone smo ispuštali bodova na pet od osam gostujućih utakmica kroz sva natjecanja. Nisam vidio promjenu u našem mentalitetu ili pristupu utakmicama, ali moramo u idućim dvobojima prikazati puno bolje predstave”, poručio je Priske na početku.

U Rijeci se sutra očekuje dosta kiše, govorio je Priske i o takvim uvjetima:

“Ne znam točno koliko će jaka biti ta kiša, ali moji igrači su spremni i za takve uvjete. Dakako, moglo bi to imati utjecaja na utakmicu, ali ne i na moj odabir igrača. Lukáš Sadílek se ozlijedio protiv Slováckog, mislim da će do kraja tjedna biti bolje i mogao bi igrati u prvenstvu protiv Bohemiansa, Što se tiče Šula, s njim moramo pričekati još barem tjedan dana”, zaključio je.