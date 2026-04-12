Trener Milana utučen nakon poraza: ‘To jednostavno nije dovoljno dobro’

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Udinese je s uvjerljivih 3:0 slavio protiv Milana gostujući na San Siru u 32. kolu talijanske Serie A, čime je momčad Luke Modrića pretrpjela treći poraz u posljednje četiri ligaške utakmice.

Gosti iz Udina poveli su autogolom Bartesaghija u 27. minuti. Jurgen Ekkelenkamp je u 37. minuti udvostručio prednost Udinesea, a konačnih 3:0 postavio je Arthur Atta u 71. minuti.

Luka Modrić je igrao do 72. minute.

Trener Milana Massimiliano Allegri bio je otvoren i iskren nakon bolnog poraza.

“Promjena sustava nema apsolutno nikakve veze s ovim. Ovo je težak trenutak za momčad. Izgubili smo tri od posljednje četiri utakmice i u četiri utakmice drugog dijela sezone nismo zabili gol. Ako ste u borbi za prva četiri mjesta, to jednostavno nije dovoljno dobro”, poručio je Allegri za DAZN pa dodao:

“Branili smo se neorganizirano jer smo bili previše užurbani. Kod drugog gola bili smo trojica na jednoga. Moramo se vratiti redu i bistroj glavi jer još uvijek imamo sve mogućnosti izboriti Ligu prvaka.”

Na pitanje je li mjesto koje vodi u Ligu prvaka sada doista ugroženo, Allegri nije pokušao ublažiti situaciju.

“Nogomet je lijep, ali i okrutan. Ne smijemo dopustiti da nas događaji ponesu. Moramo ponovno uspostaviti red u načinu na koji vodimo utakmice.”

Komentirao je i zvižduke navijača.

“To je dio nogometa. Kad pobjeđuješ, dobar si, kad gubiš, nisi. Sad su nas navijači imali pravo izviždati”, poručio je.