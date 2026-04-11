Talijani kritizirali Modrića nakon teškog poraza: ‘Odigrao je najgoru utakmicu od svog dolaska u Milan’

Nakon poraza od Napolija, trener Allegri otvoreno je priznao da Milan nema kvalitetu za Scudetto, a utakmica protiv Udinesea pokazala je potpuni kolaps sustava pred vlastitim navijačima.

Modrićev Milan debaklom na domaćem terenu ugrozio izglede za plasman u Ligu prvaka

Hrvatski veznjak Luka Modrić bio je jedan od rijetkih koji su pokušavali pokrenuti igru, ali talijanski mediji uglavnom su ga kritizirali. Eurosport mu je dao 5,5, navodeći da su njegovi pokušaji proigravanja presijecali obrambeni igrači Udinesea i da se možda osjeća umor.

TuttoMercato također mu je dao 5,5, ističući da ni Modrić nije mogao stvoriti opasne situacije, dok Milan News smatra da je ovo bila njegova najslabija utakmica u klubu, ocijenivši je 5.

Virgilio Italia ga vidi kao kontrolora posjeda, ali bez mogućnosti nametanja bržeg ritma igre.

Najpozitivnija ocjena stigla je od Sempre Milana (6), koji je istaknuo da je Modrić bio najbolji u momčadi, pronalazio krilne igrače i dobro kružio s loptom, no u ovakvoj utakmici to ne znači mnogo s obzirom na slab učinak ostatka momčadi.