Trener Istre: Znali smo kako pripremiti utakmicu. Kup? Dogodi se

Luka Kolanovic via Guliver

Istra 1961 svladala je Dinamo 2:1 na Aldo Drosini u 13. kolu SHNL-a.

Junak Istre bio je dvostruki strijelac Salim Lawal Fago (10’, 32’), dok je poraz Zagrepčana ublažio Monsef Bakrar (81’). Dinamu je to četvrti ligaški poraz sezone, nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara. S druge strane, Istra je upisala veliku pobjedu nakon šokantnog ispadanja od Kurilovca u osmini finala Kupa.

“Mislim da smo dobro odradili prvo poluvrijeme. Igrali smo visokim intenzitetom i tako trebamo nastaviti. Ovo je važna pobjeda za igrače”, rekao je trener Istre Oriol Riera u uvodu na konfrenciji za medije.

Loša izvedba protiv Kurilovca, pa slavlje protiv Dinama. Kako ste uspjeli okrenuti momčad?

“Nogomet daje nove šanse. Takve se utakmice nekad dogode. Moramo razgovarati i znati što želimo kao klub i kao treneri. Pokazali su da mogu igrati jako dobro. Nekada si dobar, nekada si dolje, ali jednostavno, to je sve nogomet.”

Jeste li očekivali Lisicu na desnom beku?

“Znali smo kako pripremiti utakmicu. Poznajemo Dinamo, znamo kako igraju, analizirali smo ih i nekada nije stvar njih, nego nas. Važno je što mi radimo s loptom i kakav intenzitet donosimo na teren. Mi smo momčad koja je hrabrija kad imamo loptu. Nekada patimo kad moramo loviti loptu. Moramo se popraviti i u tom segmentu.”

Buran tjedan iza vas. Jeste li u četiri dana upisali i najteži poraz i najveću pobjedu?

“U nogometu, kad pobijedite, na vrhu ste i sretni, kad izgubite ste tužni. Moramo razumijeti kako se i zašto to događa. Bitan je balans između emocija. Proces je bitan, na njemu moramo raditi i popraviti ono što ne valja.”

Istra 1961 je treća, mogu li tu poziciju zadržati?

“Važno je što radimo dalje. Mi želimo nastaviti igrati na ovoj razini. Moramo nastaviti gristi. Igrači to znaju. Igrat ćemo protiv najvećih i to moramo dokazati. U nogometu, lako je doći do pozicije, ali naš je cilj zadržati ovu razinu i nastaviti igrati ovako, uz popravak onoga što nije bilo dobro. Danas su igrači pokazali svima da su za to sposobni.”