Trener HSV-a otkrio zašto Vušković briljira pa dodao: ‘Uvijek ćemo ga podržati!’

Podijeli :

xAymanxAlahmedx via Guliver

Luka Vušković ovog je ljeta stigao u HSV na posudbu iz Tottenhama i sa samo 18 godina oduševio Nijemce.

Mladi hrvatski reprezentativac je u HSV stigao sa željom da pomogne klubu koji je stajao uz njegovog brata Marija tijekom suspenzije zbog dopinga, objašnjava Hamburger Morgenpost, a Tottenham jednogodišnju posudbu može prekinuti već ove zime ako budu imali više ozlijeđenih braniča.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte kako je Vušković herojskim potezom oduševio Nijemce VIDEO / Pogledajte spektakularan gol Vuškovića, petom je zabio u ludoj utakmici HSV-a i Werdera!

Trenutno se taj scenarij ne čini izglednim te u Hamburgu i dalje ozbiljno računaju na njega, a zadovoljstvo ne skriva ni trener Merlin Polzin.

“Nadamo se da će odigrati jako dobar drugi dio sezone u HSV-u. Kad sam ujutro vrlo rano u uredu, on je već tamo ili dolazi kratko nakon mene. Tada radi u teretani. To su stvari koje su na kraju i razlog zašto postiže dobre rezultate”, otkriva trener HSV-a te dodaje da je svjestan da će tijekom sezone vjerojatno doći i do manjih padova u formi, no ipak poručuje:

“Ali može biti siguran da mu vjerujemo i da ćemo ga u tim fazama podržati.”