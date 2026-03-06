Trener Chelseaja stao u obranu Arsenala: ‘Nogomet je predivan jer ga možete igrati kako želite’

Podijeli :

xManjitxNarotrax PSI-23838-0137 via Guliver Image

Nakon pobjede Arsenala u srijedu navečer protiv Brightona podigla se galama u engleskom medijskom prostoru. Na tapeti je bila momčad Mikela Artete, a prozivao ih je i trener Brightona Fabian Hurzeler koji je rekao da on nikada na taj način ne bi htio pobijediti.

Međutim, ne dijele svi trener mišljenje Nijemca. Jedan od njih je Liam Rosenior, trener Chelseaja koji je inače i gradski rival Topnicima.

No, engleski trener pokazao je da ga ne zanimaju rivalstva te je stao u obranu Arsenala:

“Mislim da je predivno što nogomet možete igrati kako god želite ako u to vjerujete. Arsenal vjeruje u to što rade. Svatko ima svoju ideju i zato imate različite trenere s različitim stilovima. Ja nisam tu da osuđujem. Poštujem svaku ekipu i ono što rade, a ostali se moraju prilagoditi.”

Upravo je Chelsea nedavno izgubio od Arsenala na Emiratesu, a Rosenior je ovu izjavu dao na konferenciji za medije uoči osmine finala FA Cupa protiv Wrexhama.