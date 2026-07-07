Trebao je biti budućnost Chelseaja, a sada je potpisao za Everton

Everton je potpisao četverogodišnji ugovor s 20-godišmnjim engleskim napadačem Tyriqueom Georgeom koji je na polovici prošle sezone došao na Goodison Park na posudbu iz Chelseaja, objavio je u ponedjeljak klub iz Premier lige.

Iako klubovi nisu objavili financijske detalje transfera, britanski mediji pišu da je ugovor vrijedan do 24 milijuna funti (32 milijuna dolara).

George je prošle sezone upisao 11 nastupa za Everton, nakon što je stigao u klub na posudbu posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka.

“Presretan sam što sam potpisao za Everton. Uživao sam u vremenu provedenom ovdje na posudbi prošle sezone, tako da sam, čim sam saznao da postoji mogućnost povratka, to i želio”, rekao je George u izjavi.

Kao proizvod Chelseajeve omladinske škole, George je ušao u prvu momčad 2024. godine i upisao 37 nastupa za londonski klub. Georgeov dolazak uslijedio je nakon što je Everton doveo veznjaka Haydena Hackneyja iz Middlesbrougha te trajno angažirao Merlina Rohla, koji je prošle sezone stigao na posudbu iz Freiburga.