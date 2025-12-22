Transfermarkt objavio nove HNL vrijednosti: Fruk najvrjednij, Lokomotivin dragulj najviše ‘poskupio’

Podijeli :

NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Transfermarkt je danas objavio ažurirane tržišne vrijednosti igrača SuperSport HNL-a. Najveći skok zabilježio je Aleks Stojaković, crnogorski napadač Lokomotive, koji ove sezone igra u odličnoj formi. Njegova vrijednost narasla je s 125 tisuća na 900 tisuća eura, što predstavlja povećanje od čak 620 posto.

Drugi najveći rast u postotku ostvario je veznjak Vukovara Davide Mejia, čija je cijena porasla za 500 posto – s 50 tisuća na 300 tisuća eura. Na trećem mjestu nalazi se stoper Hajduka Branimir Mlačić, kojem je vrijednost skočila s 800 tisuća na četiri milijuna eura, što je ujedno i najveći apsolutni porast u ligi.

Kada se gleda lista igrača s najvećim nominalnim rastom vrijednosti, odmah iza Mlačića je Adriano Jagušić iz Slaven Belupa. Njegova cijena povećala se za 122,2 posto, s 1,8 na četiri milijuna eura. Treći je Dinamov Arber Hoxha, koji sada vrijedi 2,5 milijuna eura, dok je ranije bio procijenjen na milijun, što je rast od 66,6 posto.

S druge strane, najveći pad vrijednosti doživio je Niko Janković iz Rijeke. Njegova tržišna cijena pala je s 6,5 na 3,5 milijuna eura, odnosno za 46 posto. Slijede Dinamovi Ismael Bennacer i Ronael Pierre Gabriel, kojima je vrijednost smanjena za po milijun eura.

Najvrjedniji igrač SuperSport HNL-a trenutačno je Toni Fruk iz Rijeke s procijenjenih devet milijuna eura, koliko nakon pada vrijedi i Bennacer. Treće mjesto drži Hajdukov Rokas Pukštas s vrijednošću od pet milijuna eura, dok se iza njih nalazi skupina igrača procijenjenih na četiri milijuna eura.