Transfermarkt donosi: Petković je ponuđen velikanu, pratit ćemo ga na Sport Klubu?

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Izgleda da se radi na tome da Bruno Petković ode iz Dinama.

Transfermarkt je donio ekskluzivu. Petkovića je njegov agent Ivan Cvjetković navodno ponudio turskom Bešiktašu.

POVEZANO Cvjetković za SK: Miškoviću kapa dolje, Boban želi oko Petkovića graditi momčad

Krajem svibnja Cvjetković je gostovao na Sport Klubu i ovako je pričao o Petkoviću:

“Bruno ima katastrofalno tešku ozljedu, upalu pubične kosti. On je sad ok, to je dobra vijest. Otkad sam ranije govorio o njegovom odlasku na ljeto, dogodila se velika stvar, taj dolazak Bobana. On je odmah pokazao gard, osobnost i znanje. Počeo je vući konkretne poteze. Vidjet ćemo što će se događati, Bruno sad ima 30 godina, ima najbolje godine ispred sebe, samo mora biti zdrav”, rekao je Cvjetković pa dodao:

“Neću reći niti da, niti ne za odlazak ili ostanak. Razgovarat ćemo u klubu, u sljedećih desetak dana bi se trebalo razbistriti. Neću govoriti o šansama, Dinamu želim pomoći, ne samo poslovno nego i kao navijač, ali Zvoni će biti teško jer mu nedostaje kvalitetnih ljudi na svim razinama. On radi 0-24.”

Petković će, ako dođe do dogovora, Dinamo napustiti s učinkom od 88 golova i 61 asistencije u 279 odigranih utakmica. Prošlu sezonu je Bešiktaš završio na četvrtom mjestu. Trener mu je Ole Gunnar Solskjaer.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.