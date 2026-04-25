Tottenham mora pobijediti inače će izjednačiti negativni rekord kluba

Podijeli :

Spurs_vs_Brighton_180426_MD_008 via Guliver Image

U subotu od 16 sati Tottenham će gostovati na Molineuxu kod Wolverhampton Wanderersa te će tražiti pobjedu koja bi ih mogla izvući iz zone ispadanja ako se poklopi rezultat na utakmici West Hama i Evertona.

Međutim, loše vijesti za Tottenham su što za pobjedu u Premier ligi ne znaju u 2026. godini. Posljednje slavlje ostvarili su 28. prosinca 2025. godine protiv Crystal Palacea u gostima, a od tog susreta prošlo je čak 15 utakmica u kojima nisu ostvarili pobjedu.

To znači da su došli na jedan susret od izjednačavanja negativnog rekorda kluba koji su postavili u sezoni 1934./1935. i to u istom razdoblju kao sada, od prosinca do travnja.

Wolves im je možda i najbolja prilika za prekid niza jer se nalaze na posljednjem mjestu lige i već su, kao i Burnley, ispali iz Premier lige. Osvojili su samo 17 bodova, no većina ih je stigla u 2026. godini pa su sigurno u boljoj formi od Spursa.