Tomić za SK: Hajduk se jako muči, a najveći problem Modrih su dva igrača

Petter Arvidson via Guliver Images

Šibenčanin Goran Tomić odnedavno je ponovno slobodan trener. Poslije 2,5 godine rada u UAE trenutno mu je prva opcija odmor u krugu obitelji u Salzburgu. Iako ga neki vide kao jednog od kandidata za klupu Dinama i nasljednika Fabija Cannavara u Maksimiru, GT se time ne zamara.

-Često se to događa kada se po medijima tehnicira s potencijalnim smjenama na klupama. Moje ime vezuje za potencijalnog trenera naših klubova, prije za Hajduk, sada za Dinamo…Međutim, to stvarno nije tema, uostalom Dinamo ima svog trenera. Ja sam nakon odlaska iz UAE trenutno slobodan istina, ali prioritet mi je odmor do ljeta, pa ćemo onda dalje vidjeti. Opcija ne manjka, otvorio sam tržište u Aziji, Europi, sve je moguće ali kažem sada mi je u prvom planu odmor – kaže nam Goran iz Mozartovog grada, koji nije a priori odbacio mogućnost nekog budućeg povratka u hrvatski nogomet. No, Tomićev broj smo birali prvenstveno zbog nedjeljne utakmice.

Pred nama je najveći hrvatski nogometni derbi na Maksimiru, dvoboj ranjenika nakon ispadanja iz kupa.

–Sigurno da je to iznenađenje, posebice kada je u pitanju Dinamo. Iskreno nisam to očekivao, ali Osijek je iskoristio priliku i prošao u polufinale. Doduše, gledao sam utakmicu, igralo se u po meni neregularnim uvjetima, i zaista mi nije jasno kako se to uopće moglo igrati…Takav teren više odgovara ekipama koje se brane, koje imaju manjak kvalitete u odnosu na rivala. Tako da Dinamo nakon poraza od Rijeke i sada ovog ispadanja iz Kupa ima ogroman imperativ pobjede, poraz u kupu nije ugodan ali objektivno, njima je prvenstvo prioritet. Očekujem stoga opću mobilizaciju u Dinamu pred derbi. Njima je to biti ili ne biti.

Hajduk?

-Hajduk cijelu ovu sezonu HNL-a nije uvjerljiv, sada su zasluženo izgubili od Rijeke koja je u najboljem trenutku svakako. Hajduku je također jako bitna utakmica u nedjelju ako želi ostati u utrci za prvaka, možda malo manji pritisak ali on svakako postoji. Ukoliko žele ostati u utrci za naslovom u nedjelju ne smiju izgubiti.

Splićani su ove sezone oba puta pobijedili u derbijima, i oba puta s minimalnih 1-0. Je li to otežavajuća okolnost za Zagrepčane?

–Ne bih rekao, svaka utakmica je priča za sebe. Puno faktora je tu, od forme, inspiracije pojedinca, sreće…neće ti porazi imati utjecaja na ovu predstojeću utakmicu. Po meni je bez obzira na sve Dinamo favorit na Maksimiru.

Kako Tomić gleda na turbulentnu sezonu na Maksimiru?

–Kada se u jednoj sezoni promijeni čak trojica trenera znači da tu nešto ne štima, i sigurno se to prelijeva na travnjak. Igračima nije lako sve to pohvatati, sve te promjene u kratkom razdoblju. Ali, uza sve to po meni i dugo odsustvo Brune Petkovića je itekako značilo za ovogodišnje promjenjive rezultate Dinama. Takvog igrača je teško nadoknaditi. Ali i duži dio sezone nije igrao ni Mišić, a oni su dva najbolja igrača Dinama. Nije to ništa slučajno da štekaju rezultati, svaki klub bi takve izostanke teško podnio.

Na drugoj strani je Livaja bez kojeg Hajduk ne može?

–Praktički Livaja sam svojim igrama, golovima, asistencijama nosi Hajduk. On radi razliku, ali to je ujedno nešto što još fali Splićanima da naprave rezultatski iskorak, da imaju još nekog igrača koji se njemu može priključiti, stvarati razliku. Bude li u nedjelju Livaja na svom, Dinamu će biti otežan posao.

Nedjeljni derbi na Maksimiru će biti specifičan i po tome jer će ga na klupama voditi dvojica talijanskih trenera, negdašnjih igračkih velikana što do sada nismo imali prilike gledati u HNL-u. Tomić je najveći dio igračke karijere proveo na Apeninima i jako dobro je upoznat s tamošnjim prilikama. A čiji nogomet više preferira, onaj Gattusov ili Cannavarov?

-Ha, teško mi je to reći jer Cannavara nismo puno vidjeli, premali je to uzorak utakmica da možemo iznositi neke konkretnije zaključke. Nismo kažem puno vidjeli od Cannavara jer je tu kratko, ali slažem se da je za sada slabiji učinak nego prethodnika Jakirovića i Bjelice. Dok je Gattusov nogomet tvrd, pravi talijanski, s malo golova, čvrsta obrana, mali broj šansi…

Zanimljivo, Tomić je imao nekih dodirnih točaka sa Cannavarom u karijeri, u Kini?

-Istina, Cannavaro me naslijedio na klupi Tijanjina, došao je poslije mene u taj klub. Imao je odlične rezultate u Kini, ali isto tako činjenica je da je radio u Guanghzou Evergrandeu, daleko najboljem klubu tada u ligi, najbolje posloženom. Nema nekog velikog iskustva treniranja u europskom nogometu, pa mi je teško o njemu govoriti kao treneru u kontekstu rada u Europi.

Dok se Dinamo i Hajduk tradicionalno bore međusobno za titulu, za prestiž u prikrajku čeka Rijeka. Može li momčad s Rujevice, koju je prije nekoliko godina vodio Tomić, ove sezone šokirati sve i postati prvak Hrvatske?

-Rijeka izgleda najbolje u ovom trenutku, ali i kroz cijelo prvenstvo. Posloženi su, imaju potrebnu energiju i po meni su najveći favoriti za titulu. Ali, ima još dosta do kraja i zato je maksimirski derbi jako bitan. I po meni ponavljam je Dinamo favorit.