Tomić: Dinamo nas je lomio dugo i to me jedino zadovoljava

NK Istra 1961

Goran Tomić uoči gostovanja u Maksimiru nije ni imao velika očekivanja, ovih 3-0 bio je rezultat koji su predviđali analitički modeli računalnih simulacija, no bilo je samo 1-0 za Dinamo do 80. minute, prijetili su Istrijani izjednačenjem, nisu zabili, pa su još dvaput primili gol.

“Čestitam Dinamu na zasluđenoj pobjedi. Krenuli smo na najgori mogući način, poklonom Dinamu. Potom smo pola sata izgledali sasvim dobro, nedostajao nam je zadnji pas. Onda je Dinamo ubacio u brzinu više, pritiskao nas… U nastavku smo pokušali stisnuti, promijenili mjesta nekim igračima, ali imali smo ofenzivno loših rješenja, to je i zasluga Dinama, na kraju u obostrano otvorenoj igri Dinamo je prelomio utakmicu fantastičnim golom u 80. minuti”, kazao je trener Istre 1961.

Prirpemali ste se da što duže držite “nulu” i eventualno iznenadite, a onda primite onakav gol…

“Siguri veliki šok, no raduje me reakcija momčadi, ponekad to završi težim porazom kada tako počne, ode na više razlike već u prvom poluvremenu, a mi smo izdržali. Nismo puno dozvolili Dinamu, ali nisam zadovoljan kako smo igrali prema naprijed”, poručio je Tomić za Germanijak.