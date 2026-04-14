Težak udarac za Rijeku: Mladi Vatreni se ozlijedio, na teren se vraća tek iduće godine?!

Marko Todorov CROPIX via Guliver

Rijeka je nakon domaćeg poraza od Osijeka 0:2 na Rujevici ostala bez braniča do kraja sezone.

Kako piše Novi list, mladi hrvatski reprezentativac Teo Barišić zadobio je tešku ozljedu koljena koja će ga na duže vrijeme udaljiti s travnjaka. Liječnički pregledi potvrdili su najcrnji scenarij.

Barišiću je puknuo prednji križni ligament, a pritom je došlo i do oštećenja meniskusa. Pred njim je sada dug i zahtjevan oporavak a mogao bi trajati oko devet mjeseci.

To znači da bi se Barišić na teren mogao vratiti tek tijekom zimskih priprema za iduću sezonu. Mladi veznjak ozlijedio se u 13. minuti nedjeljnog dvoboja protiv Osijeka, kada je morao napustiti igru.