Ten Hag se vraća u Nizozemsku, stiže kod Pjace

Nizozemski nogometni stručnjak Erik ten Hag (55) nakon neuspješnih epizoda u Manchester Unitedu i Bayeru iz Leverkusena vraća se radu u domovini te će od početka sljedeće sezone biti tehnički direktor u Twenteu iz Enchedea.

Ten Hag se tako vraća korijenima jer je upravo u Twenteu 1989. godine započeo svoju profesionalnu igračku karijeru, a 2002. ju je i završio. Nakon završetka igračke karijere Ten Hag je preuzeo vođenje omladinske škole u Twenteu te je u tom klubu bio i pomoćni trener prije no što je započeo samostalni trenerski put.

Nakon vođenja Go Ahead Eaglesa i Utrechta, Ten Hag je 2018. preuzeo Ajax s kojim je u četiri sezone osvojio tri naslova prvaka Nizozemske što mu je osiguralo angažman u Manchester Unitedu koji je neslavno završio u listopadu 2024. Početkom ove sezone Ten Hag je sjeo na klupu Bayera iz Leverkusena, ali je otpušten nakon samo tri utakmice.

“Posebno je vratiti se u Twente, klub za koji navijam još od djetinjstva. Sa stečenim iskustvom želim ojačati tehničke temelje kluba kako bi bio predvodnik u regiji”, objavio je Ten Hag.

U Twenteu igra Marko Pjaca.