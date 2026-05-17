VIDEO / Pogledajte dvije asistencije Perišića protiv Pjace za sjajan kraj sezone

PSV je na stadionu Philips svladao FC Twente s 5:1 i tako ostao prvi u posljednjem kolu, dok su gosti pali na četvrto mjesto.

U 15. minuti Ryan Flamingo je glavom pospremio u mrežu ubačaj Ivana Perišića iz kornera. Sondre Orjasæter je izjednačio samo minutu kasnije (16.’), no Noah Fernandez je prizemnim udarcem iz daljine vratio prednost domaćinima (44.’).

U 53. minuti ponovno je asistirao Ivan Perišić, ovog puta strijelac za 3:1 PSV-a bio je Man. Tri minute kasnije zabio je za 4:1 Til, dok je konačnih 5:1 postavio Pepi u 84. minuti s bijele točke.

Ivan Perišić je iz igre izašao u 71. minuti, dok je Marko Pjaca za Twente igrao do 88. minute.

PSV je sezonu završio sa 101 postignutim prvenstvenim golom i 84 osvojena boda. Twente je prvenstvo okončao na četvrtom mjestu te odlazi u kvalifikacije za Europsku ligu.

