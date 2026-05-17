VIDEO / United uzeo tri boda i potvrdio treće mjesto Premier lige

Nogometaši Manchester Uniteda potvrdili su treće mjesto u ovosezonskom engleskom prvenstvu 3:2 domaćom pobjedom protiv Nottingham Foresta u susretu predzadnjeg, 37. kola, ujedno i posljednjoj utakmici na Old Traffordu ove sezone.

Strijelci za domaće bili su Shaw (5), Matheus Cunha (55) i Mbeumo (76), a za goste Morato (53) i Gibbs-White (78).

Kapetan United Bruno Fernandes je asistirao za gol Mbeuma, a bila mu je to 20. asistencija ove sezone čime je izjednačio rekord Premier lige.

Treći United sada ima 68 bodova, devet manje od drugog Manchester Cityja, a šest više od četvrte Aston Ville. Nottingham Forest je 16. sa 43 boda.

Vodi Arsenal sa 79 bodova.