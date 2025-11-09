Pjaca odigrao utakmicu kakvu još nismo vidjeli ove sezone u Nizozemskoj

Podijeli :

Wart Brinkerhof/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Guliver

Prvi put ove sezone jedna je utakmica Eredivisie završila bez pogodaka.

Bio je to susret u Enschedeu između Twentea u kojem igra Marko Pjaca i Telstara. Novak u ligi osvojio je vrijedan bod u gostima, a velike zasluge za to pripadaju vrataru Ronaldu Koemanu junioru, sinu izbornika Nizozemske i legende europskog nogometa, Ronalda Koemana.

Zanimljivo je da je to bila točno 100. utakmica ove sezone u Eredivisie. Dakle, na svih prethodnih 99 utakmica postignut je barem jedan pogodak, a strijelci su podbacili baš u jubilarnoj utakmici.

“Radilo se o 100. utakmici Eredivisie ove sezone i prvoj koja je završila bez pogodaka, dakle jedinstven rezultat“, konstatirao je Voetbalzone.

Simbolično je i to što je prije utakmice održana minuta pljeska u znak sjećanja na nedavno preminulog Egberta ter Morsa, strijelca povijesnog prvog pogotka Twentea u službenim utakmicama.

Bilo je to davne 1965. godine na utakmici između, pazite sad, Twentea i Telstara. I tada je završilo neriješeno, ali 1:1.

Ovu su utakmicu obilježila i dva crvena kartona, oba u sudačkoj nadoknadi vremena. Najprije je u 90. minuti isključen igrač Telstara, a zatim u 97. minuti i domaći nogometaš.

Marko Pjaca za Twente je igrao do 69. minute.

Trener gostiju Anthony Correia bio je iznimno kritičan prema sucima, osobito zbog crvenog kartona koji je dobio njegov igrač.

“To nije bilo za crveni karton. Žao mi je, ali nije. To je bila prirodna reakcija, a to što protivnički igrač od svega pravi kazalište, to je tužno! Stvarno mislim da je tužno“, izjavio je nakon utakmice trener Telstara.

U Twenteu nisu komentirali suđenje, ali su izrazili razočaranje što nisu pobijedili.

“Veoma sam razočaran. Imali smo kontrolu, stvorili nekoliko dobrih prilika i morali smo zabiti pogodak“, rekao je kapetan domaće momčadi Robin Pröpper.

Twente je sedmi na ljestvici s 16 bodova, dok je Telstar pretposljednji, na 17. mjestu, s devet bodova.