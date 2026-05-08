Tchouameni se ispričao za tučnjavu s Valverdeom

Posljednjih nekoliko dana u centru pažnje u Real Madridu bili su Aurelien Tchouameni i Federico Valverde. Njih dvojica su se čak dva puta sukobili, a drugi put je nastradao Valverde koji je udario glavom o stol. Kasnije je prevezen u bolnicu, a iako je sve u redu s njim, propustit će El Clasico.

Osim toga, bit će lakši za pola milijuna eura jer su Tchouameni i Valverde nakon ovog sukoba dobili kaznu od 500 tisuća eura. Nakon te kazne oglasio se francuski veznjak koji se ispričao klubu i navijačima.

“Iznad svega, žao mi je zbog slike o klubu koju smo stvorili. Znam da su navijači, osoblje, moji suigrači i uprava duboko razočarani raspletom ove sezone. Ali frustracija ne može biti opravdanje za sve”, rekao je, dodavši kako takvi ispadi nisu primjereni za klub poput Reala. “Ovi incidenti, čak i ako se mogu dogoditi u bilo kojoj svlačionici, nisu dostojni Real Madrida. Pogotovo jer je Real Madrid klub o kojem se najviše priča na svijetu.

Sada nije trenutak za utvrđivanje tko je što učinio ili rekao, ni tko je bio u pravu. Priznajem sankciju kluba i prihvaćam je”, poručio je francuski veznjak.

“Ostajemo obitelj, s nesuglasicama ponekad, ali uvijek moramo staviti naše ciljeve iznad svega ostalog. Ispričao sam se momčadi, a također se želim ispričati i svim Madridistima.”