Talijani se raspisali o Tudoru: ‘Dobio je zahtjev direktora, no Hrvat ostaje pri svojim idejama’

Trese se stolica Igoru Tudoru u Juventusu nakon lošeg početka sezone i jučerašnjeg poraza od Coma.
Kako piše Calciomercato.it, Stara dama već razmatra mogućeg nasljednika ako dođe do promjene na klupi. Iznenađujuće, najizgledniji kandidat je Raffaele Palladino, bivši igrač Juventusa.
U Milanu je navodno sinoć održana večera između napuljskog trenera i sportskog direktora Juventusa Francoisa Modesta.
Tuttosport u ponedjeljak piše kako je Tudor imao sastanak s izvršnim direktorom Damienom Comollijem. Igor Tudor i Damien Comolli nedavno su održali izravan sastanak koji je bio usmjeren prvenstveno na taktička pitanja.
Comolli je postavio pitanje mogućih prilagodbi, uključujući prelazak na sustav s četiri igrača u obrani, no Hrvat je bio jasan – ostat će dosljedan svojim idejama, spreman tek na manje korekcije, ali ne i na promjenu svoje nogometne filozofije, zaključuju Talijani.
Tudor je Juventus preuzeo 23. ožujka i dosad je klub vodio u 22 utakmice. Upisao je deset pobjeda, osam remija i četiri poraza.
