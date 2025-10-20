Talijani se raspisali o Tudoru: ‘Dobio je zahtjev direktora, no Hrvat ostaje pri svojim idejama’

Trese se stolica Igoru Tudoru u Juventusu nakon lošeg početka sezone i jučerašnjeg poraza od Coma.

Kako piše Calciomercato.it, Stara dama već razmatra mogućeg nasljednika ako dođe do promjene na klupi. Iznenađujuće, najizgledniji kandidat je Raffaele Palladino, bivši igrač Juventusa.

U Milanu je navodno sinoć održana večera između napuljskog trenera i sportskog direktora Juventusa Francoisa Modesta.

Tuttosport u ponedjeljak piše kako je Tudor imao sastanak s izvršnim direktorom Damienom Comollijem. Igor Tudor i Damien Comolli nedavno su održali izravan sastanak koji je bio usmjeren prvenstveno na taktička pitanja.

Comolli je postavio pitanje mogućih prilagodbi, uključujući prelazak na sustav s četiri igrača u obrani, no Hrvat je bio jasan – ostat će dosljedan svojim idejama, spreman tek na manje korekcije, ali ne i na promjenu svoje nogometne filozofije, zaključuju Talijani.

Tudor je Juventus preuzeo 23. ožujka i dosad je klub vodio u 22 utakmice. Upisao je deset pobjeda, osam remija i četiri poraza.

