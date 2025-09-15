Talijani: San Luka, Njegovo Veličanstvo Modrić se posjeo na prijestolje Rossonera

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Hrvatski nogometaš zabio je prvijenac za Milan, i to za pobjedu 1:0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A.

Zbog toga mu je Gazzetta dello Sport posvetila tri teksta i naslovnicu tiskanog izdanja, na kojem ga naziva “magom” i “hrvatskim fenomenom”.

Naslov prvog teksta glasi “Modrić fenomenalan i sa 40 godina: nosi Milan i ruši Bolognu”, a u tekstu piše:

“Utakmicu ćemo pamtiti najviše po tome da smo se divili prvom Modrićevom golgeterskom remek-djelu u dresu rossonera. Gol vrijedan tri presudna boda i – suvišno je reći – ovacija Meazze.”

Gazzetta dodaje kako je Bologna pokušala zaustaviti Modrića:

“Fabbian se trebao zalijepiti za njega i pokušati mu poremetiti sve linije dodavanja. Težak zadatak jer je Hrvat, za razliku od uobičajenog, često izlazio visoko, sve do trećine terena, kako bi pojačao napadačke opcije. Tako je i bilo. U prvih pola sata Milan je bio nerazumljiv za Rossoblu jer je završavao akcije s različitim igračima, stalno mijenjajući obrasce.

Pet različitih igrača u prilici da naštete protivniku. Najviše je upadalo u oči što je napadačka faza išla uglavnom kroz sredinu: Modrić kao kreator, Rabiot koji se ubacuje, Fofana budan na moguće kontre. Bologna je jedva uspijevala izaći iz stiska u sredini. Prespora izgradnja igre, Fabbian žrtvovan na Modriću, Ferguson i Freuler lake mete za Rabiota i Fofanu.”

Isti izvor navodi da je Milan u 55. minuti doživio veliki udarac: “Mike Maignan je sjeo na travnjak i podigao bijelu zastavu. Problem s desnim listom. Izlazi Mike (jedva sišao niz stepenice), na gol ulazi Terracciano.

Loš osjećaj nestao je u trenu na satu igre, kada se Njegovo Veličanstvo Modrić posjeo na prijestolje rossonera. Loftus-Cheek je mudro povukao kontru, dodao Saelemaekersu, koji je poslužio Luku u trku na sredini šesnaesterca (Fabbian je samo gledao): precizan udarac desnicom i cijela Meazza je na nogama u ovacijama.”

La #primapagina della Gazzetta di oggi

Drugi Gazzettin tekst posvećen Modriću naslovljen je “Milan, tu je San Luka. Allegri za Ligu prvaka sa zvijezdama s tržišta”.

“Modrić je već vođa momčadi i San Sira. San Luka je ovoga puta srušio Bolognu i uzdigao Milan koji, nakon početnog posrtaja protiv Cremonesea, nastavlja svoj hod. Nakon Modrićevog gola momčad se oslobodila, igrala puno bolje, stvorila prilike (ukupno četiri puta je lopta pogodila okvir gola) i na kraju bez sumnje zaslužila pobjedu. Pouka je da kvaliteta nikad nije loša ideja.

Modrić ima 40 godina i kao da ih ne osjeća (u smislu da mu je dosta pitanja o godinama, ali ako ovako nastavi, mi ćemo se i dalje čuditi i naglašavati), već je apsolutni vođa: momčadi i San Sira, dirigent, majstor u oduzimanju lopti, u proigravanjima i u završnici – poput one, prekrasne, kojom je odlučio utakmicu.”

Gazzetta se Modriću naklonila i trećim tekstom pod naslovom “Modrić, svjetlo na San Siru i poklon za 40. rođendan.” Osvrnuli su se na njegov nedavno proslavljeni 40. rođendan, kao i činjenicu da je Milan osvojio još ranije, s obzirom da njega nije bilo dileme gdje hoće igrati nakon Reala. U tekstu se dalje ističe:

“Modrić nije samo zabio. Dotaknuo je loptu više od svih – 66 puta – uz 37 točnih i samo 7 netočnih dodavanja. Impresivna statistika. Ali tu su i 4 osvojena duela te 9 oduzetih lopti. Nitko od suigrača nije imao bolje brojke. Taj tihi, nevidljivi rad kojim vodi momčad za ruku.

Taj primjer: ako se ja žrtvujem, ja koji imam Zlatnu loptu kod kuće i 40 godina, onda i vi morate. Iz ove utakmice Luka odlazi kao najstariji vezni igrač koji je zabio u povijesti Serie A, prestigavši Liedholma, i kao šesti četrdesetogodišnjak koji je zabio u ligi nakon Ibre, Costacurte, Piola, Quagliarelle i Vierchowoda. Bolje stati s pričama o godinama – jer u pravu je: kod njega je to zaista samo broj.”