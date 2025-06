Talijani oduševljeni: ‘Sučić ovim potezima izaziva pljesak!’

Nogometaši Intera s prvog su mjesta skupine E prošli u osminu finala Svjetskog klupskog prvenstva gdje će odmjeriti snage s Fluminenseom. Talijanska je momčad sinoć s 2:0 porazila River Plate, a asistencijom i potezima je oduševio Petar Sučić.

Bivši veznjak Dinama je u trećoj utakmici za novi klub igrao od 62. minute te deset minuta nakon ulaska upisao svoju prvu asistenciju. Loptu je dodao Francescu Espositu koji je bio precizan za 1:0, a prednost je povećao Alessandro Bastoni u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Sučić je od Calciomercata dobio visoku ocjenu 7.5, a Talijani ga hvale ovim riječima:

“Po ulasku na teren oduševljava publiku slalomima kroz protivnike i potezima koji izazivaju pljesak. Asistirao je Piju Espositu za pogodak.”

Sučić je početkom lipnja u Milano stigao iz Dinama u transferu vrijednom 16.5 milijuna eura, a potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine.

Sucic with a great run towards the box fresh off the bench and a great layoff to Pio who took a brilliant touch to open up space and open up his body followed by a well placed shot.



Fantastic goal. ⚫️🔵 pic.twitter.com/9M7SDv6qAZ

