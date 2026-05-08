Talijani: Mlada BiH zvijezda rekla ‘da’ novom klubu

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Kerim Alajbegović mogao bi karijeru nastaviti u Romi, prenosi jutros talijanski Corriere dello Sport. Prema navodima ovog lista, 18-godišnji nogometaš prihvatio je ponudu rimskog kluba te sada slijede pregovori s Bayer Leverkusenom.

Talijani pišu kako Alajbegović u Romi vidi idealnu sredinu za daljnji razvoj, posebno pod vodstvom Gian Piera Gasperinija.

“Posrednici su u poslu, u stalnom kontaktu, a što je najvažnije, Kerim je već izrazio svoju želju. Voli Romu i vidi Trigoriju kao idealno mjesto za svoj rast i napredak pod vodstvom Gasperinija“, navodi Corriere dello Sport.

Dodaje se kako bi Roma, za razliku od drugih zainteresiranih klubova, mladom nogometašu jamčila mjesto u početnoj postavi.

“Igračev ‘da’ je stigao: ugovor je prihvaćen, a plaća će se povećavati iz sezone u sezonu“, piše talijanski list.

Ipak, posao još nije završen jer rimski klub sada mora postići dogovor s Bayer Leverkusenom, dok su kontakti između posrednika i njemačkog kluba već uspostavljeni.

Alajbegović je posljednjih mjeseci privukao pozornost brojnih talijanskih klubova, a za njegov potpis, prema pisanju medija, interesirali su se Roma, Napoli, Milan te još nekoliko europskih momčadi.

Mladi nogometaš iza sebe ima odličnu sezonu u dresu Salzburga. U dosadašnjem dijelu sezone odigrao je 42 utakmice, postigao 12 pogodaka i upisao četiri asistencije. U početnoj postavi našao se u 70 posto utakmica, odigrao je 66 posto mogućih minuta tijekom sezone, dok je devet puta na terenu proveo svih 90 minuta.