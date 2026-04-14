Szoboszlai se ispričao navijačima Liverpoola zbog svog poteza

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Nogometaš Liverpoola Dominik Szoboszlai ispričao se navijačima tog kluba nakon reakcije koja je izazvala negativne komentare poslije poraza od Manchester Cityja u FA kupu.

Szoboszlai, koji je ove sezone jedan od najistaknutijih igrača Liverpoola, našao se na meti kritika zbog gestikulacije prema gostujućim navijačima nakon poraza 0:4 na stadionu Etihad. Njegov potez — slijeganje ramenima, podizanje ruku i pljesak — neki su protumačili kao sarkazam.

POVEZANO VIDEO / Liverpool upisao važnu pobjedu u borbi za Ligu prvaka

“Možda je došlo do nesporazuma između mene i navijača. Nisam imao lošu namjeru. Znam koliko navijači znače klubu i koliko klub znači njima“, rekao je mađarski veznjak.

Istaknuo je da momčad daje maksimum za navijače i da se nada kako će podrška biti obostrana.

“Ako je bilo nesporazuma, ispričavam se. Ne osjećam se iznad njih, već isto kao i oni. Uz njih sam i nadam se da su i oni uz nas“, dodao je Szoboszlai.

Liverpool u utorak dočekuje Paris Saint-Germain u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka, nakon poraza 0:2 u prvoj utakmici.