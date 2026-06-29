Svi pričaju o ‘lakšem’ putu do finala na SP-u, Ibrahimović dao brutalan odgovor

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xMarcoxCanonierox via Guliver

Legendarni Zlatan Ibrahimović brutalno je odgovorio svima koji imaju takva razmišljanja.

Završena je grupna faza Svjetskog prvenstva i određen je ždrijeb tko može ići na koga do finala. Da je nekom ‘lakši’ ili teži ždrijeb, komentirao je Zlatan Ibrahimović.

“Zlatane, neki navijači kažu da Portugal ima puno teži put do finala Svjetskog prvenstva, dok argentinska strana ždrijeba izgleda lakše. Je li to pošteno?”, pitao je Ibrahimovića novinar, na što je stigao odgovor.

“Kako je to uopće nepravedno? Možda je Portugal trebao pobijediti Kolumbiju i DR Kongo i bili bi na ‘lakšoj’ strani ždrijeba. Ne zarađujete lakši put žaljenjem – zarađujete ga pobjedom u grupi. Ljudi već pokušavaju izgraditi narativ da je Svjetsko prvenstvo namješteno. To je danas nogomet. Umjesto da pričaju na terenu, oni pričaju o ždrijebu. Prvaci ne gube vrijeme na izgovore.”