Švedska ostala bez ponajboljeg igrača do kraja SP-a

Švedska će do kraja Svjetskog prvenstva biti bez svog ponajboljeg obrambenog nogometaša, 27-godišnjeg Isaka Hiena, koji se ozlijedio na utakmici protiv Japana u Dallasu.

Krajem prvog poluvremena igrač Atalante Hien se ozlijedio bez kontakta sa suparničkim igračem. Zadobio je ozljedu tetive lijeve noge te je uz pomoć liječnika napustio travnjak. Još se uvijek čekaju rezultati dodatnih pretraga, ali je evidentno da je prvenstvo za njega završilo.

„Nije mogao samostalno hodati i njegovo je prvenstvo gotovo sigurno došlo kraju. Jako me to pogodilo. Ovo je udarac za sve nas i za njega pogotovo“, komentirao je švedski izbornik Graham Potter.

Tijekom karijere Hien je skupio 32 nastupa u nacionalnom dresu bez postignutog pogotka.

U skupini F Švedska je ostvarila jednu uvjerljivu pobjedu, 5-1 protiv Tunisa, potom istovjetni težak poraz 1-5 od Nizozemske, a 1-1 i taj bod protiv Japana osigurali su Šveđanima prolaz u nokaut fazu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija na prvenstvu.