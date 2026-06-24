Lončarević: Postoje nelogičnosti u pripremi Hrvatske za Svjetsko prvenstvo

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(AP Photo/Julio Cortez) via Guliver Image

Kad smo izvukli skupinu, fokus je bio isključivo na Engleskoj, dok su ostali protivnici bili podcijenjeni. Međutim, današnji nogomet pokazuje da više nema lakih utakmica. Reprezentacije koje možda nemaju veliko ime postale su iznimno opasne. Zbog toga ćemo imati velikih problema i u posljednjem kolu protiv Gane

Hrvatska nogometna reprezentacija teškom je mukom svladala Panamu 1:0 i tako zadržala izglede za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti, a susret je u emisiji “U mreži Prvog” analizirao iskusni hrvatski trener Ilija Lončarević.

Lončarević smatra da je bilo očekivano kako će Hrvatska teško doći do pobjede nakon teškog poraza u prvom kolu.

“Nakon poraza protiv Engleske bilo je teško očekivati da ćemo u drugoj utakmici blistati. Pokazalo se da je naša skupina jedna od najjačih na Svjetskom prvenstvu, što se vidjelo i u susretu Gane i Engleske, ali i u našoj utakmici protiv Paname”, rekao je.

Posebno je istaknuo kvalitetu Paname, koju mnogi možda nisu dovoljno ozbiljno shvatili.

“Kad smo izvukli skupinu, fokus je bio isključivo na Engleskoj, dok su ostali protivnici bili podcijenjeni. Međutim, današnji nogomet pokazuje da više nema lakih utakmica. Reprezentacije koje možda nemaju veliko ime postale su iznimno opasne. Zbog toga ćemo imati velikih problema i u posljednjem kolu protiv Gane”, upozorio je Lončarević.

Iskusni stručnjak osvrnuo se i na igru Hrvatske, posebno na obrambeni segment.

“Grč u igri bio je potpuno očekivan. Posljedice utakmice s Engleskom nisu samo poraz, nego i određene nelogičnosti u pripremi za Svjetsko prvenstvo. Ne možemo preko noći mijenjati način igre i razmišljanja koji nas je godinama krasio”, smatra Lončarević.

Posebno je naglasio da rezultat protiv Engleske nije bio slučajan.

“Nismo od Engleske primili četiri gola, nego smo zahvaljujući Livakoviću primili samo četiri. To dovoljno govori o problemima koje imamo. Ponovno smo se vratili u jednu neozbiljnu fazu igranja obrane jer obranu jednostavno ne igramo dovoljno kvalitetno”, poručio je.

Unatoč kritikama, Lončarević ističe kako je najvažnije da je Hrvatska osvojila tri boda.

“Jedina istina je da je pobjeda najvažnija i da joj se ne treba gledati u zube. Sretni smo što je Gana osvojila bod i praktički osigurala prolazak dalje pa se nadam da neće biti maksimalno motivirani protiv nas.”

Za kraj je upozorio na snagu sljedećeg protivnika.

“Gana je fizički moćnija od Paname, a kvalitetom nimalo slabija. Vidjeli smo da naši obrambeni igrači imaju problema s agresivnošću i drskošću protivničkih napadača. Zato nas očekuje iznimno zahtjevna utakmica”, zaključio je Lončarević.