Sve su glasnija šuškanja, Dalić odlazi u Emirate?! Navodno žele još dvojicu Hrvata

Podijeli :

Damir Skomrlj/ CROPIX via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nije htio pričati nakon ispadanja od Portugala u šesnaestini finala SP-a hoće li ostati na klupi Vatrenih ili će otići.

Iako od Hrvatskog nogometnog saveza nije dobio nikakve ultimatume ni rokove, trenutak za konačnu odluku je stigao jer nove obveze reprezentaciju čekaju već za dva mjeseca. S obzirom na to da Dalić još uvijek nije jasno potvrdio ostanak, sve su glasnija nagađanja o njegovu odlasku, što dodatno podgrijavaju informacije s Bliskog istoka.

POVEZANO ‘Stigao je kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke’: Odlazi li Dalić s klupe Vatrenih?

Tamošnji mediji i menadžerski krugovi tvrde da je Dalićev prelazak na klupu Ujedinjenih Arapskih Emirata praktički gotova stvar te da je usmeni dogovor postignut još prije turnira. Spominje se godišnja plaća od pet milijuna eura, no kao alternativne destinacije navode se i Saudijska Arabija te Katar.

Zanimljivo je da Emiraćani navodno žele prepustiti vođenje svog kompletnog reprezentativnog sustava Hrvatima, doznaje to Germanijak. Uz Dalića, na meti su još dva poznata imena: Igor Bišćan, koji slovi kao kandidat za izbornika mlade ili olimpijske reprezentacije, te Branko Ivanković, koji bi preuzeo funkciju direktora ili glavnog savjetnika za nogomet.

Ipak, konačna potvrda čekat će se od samog Dalića. Ako se odluči za odlazak, kao najizgledniji nasljednici na klupi Vatrenih spominju se Slaven Bilić, Ivica Olić i Vedran Ćorluka, iako povijest nas uči da iz drugog plana uvijek može iskočiti neko neočekivano ime.