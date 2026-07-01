Sušić uoči ogleda BiH i SAD-a: ‘Džeko? Očekujem da netko mlađi presudi’

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(AP Photo/Lindsey Wasson) via Guliver Image

Uoči povijesne utakmice sa SAD-om oglasio se i legendarni Safet Sušić. Bivši izbornik je u razgovoru za Sportissimo iznio svoja očekivanja od ovog susreta, ali i prokomentirao trenutnu situaciju u taboru Zmajeva.

Sušić smatra da Bosnu i Hercegovinu čeka izuzetno težak posao, prije svega zbog činjenice da su Amerikanci domaćini turnira te da će imati golemu podršku s tribina. Prema njegovu mišljenju, SAD u ovaj meč ulazi kao favorit, kako zbog iskustva, tako i zbog kvalitete pojedinaca.

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“Bit će jako teško našoj momčadi”, poručio je Sušić, dodavši kako Bosna i Hercegovina nije u idealnoj poziciji pred ovaj dvoboj.

Naglasio je i da bi eventualna pobjeda Zmajeva predstavljala golem podvig. Sušić smatra da je BiH već napravila veliku stvar samim plasmanom u nokaut-fazu, a da bi izbacivanje domaćina Mundijala bilo nešto doista posebno.

Govoreći o igračima od kojih se najviše očekuje, Sušić je posebno izdvojio Kerima Alajbegovića, za kojeg kaže da se sjajno pokazao i da za njega već postoji ozbiljan interes velikih klubova.

Posebno zanimljiv bio je njegov komentar o kapetanu Edinu Džeki. Sušić je istaknuo kako od iskusnog napadača ne treba očekivati previše, prije svega zbog njegovih godina, ali i činjenice da je u proteklom razdoblju imao problema s ozljedom. Umjesto toga, nada se da bi netko od mlađih igrača mogao iskočiti u prvi plan.

“Očekujem od nekog mlađeg da iznenadi i presudi”, kazao je Sušić, podsjetivši da je Bosna i Hercegovina najmlađa reprezentacija na ovom prvenstvu, ali ujedno i ekipa koja djeluje izuzetno motivirano i željno uspjeha.

Bivši se izbornik osvrnuo i na dosadašnji nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Prema njegovu mišljenju, ekipa je već premašila sva očekivanja javnosti i ostvarila rezultat koji se mora duboko cijeniti.

Sušić je pritom upozorio na čestu naviku javnosti u BiH da se prebrzo ide iz krajnosti u krajnost — da se nakon pobjede stvara nerealna euforija, dok se nakon poraza nižu pretjerane i teške kritike.

“Mi smo već postigli mnogo više od očekivanog. Plasman BiH u ovu fazu natjecanja sam je po sebi ogroman uspjeh i dečki zaslužuju punu podršku”, zaključio je Sušić.