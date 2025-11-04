Sudačka komisija: Mišić je trebao dobiti crveni, a u VAR-u su pogriješili i morali su reagirati!

Podijeli :

Stigla je nova analiza, a Layec je utvrdio da je bilo pogrešno ponašanje VAR-a u situaciji s Josipom Mišićem.

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 12. kola Hrvatske nogometne lige.

“Situacija br. 1: DINAMO – RIJEKA (20. minuta); nedopuštena upotreba ruke

U borbi za loptu napadač domaće momčadi br. 9 nedopušteno je koristio ruku pri čemu je došlo do kontakta s bradom suparničkog igrača br. 45. Sudac je incident smatrao nesmotrenim prekršajem te ga sankcionirao opomenom.

Već smo se susretali sa sličnim izazovima (nedopuštena upotreba ruke kao alata) nakon utakmice 1. kola Rijeka – Slaven Belupo. Ovaj incident ispunjava slične tehničke kriterije za dodjeljivanje žutog kartona: nedostatak grubosti i bez jasnog dodatnog namjernog pokreta prema licu suparničkog igrača.

U potpunosti podržavamo ovu disciplinsku mjeru suca na terenu.

Situacija br. 2: DINAMO – RIJEKA (77. minuta); nasilno ponašanje

Nakon nesmotrenog prekršaja domaćeg igrača br. 27, isti igrač nastavio je svoju kretnju nogom prema tom igraču koji je ležao na terenu. U tom trenutku u konfrontaciju se uključio gostujući igrač br. 23, a domaći igrač br. 27 potom je rukom namjerno i nasilno gurnuo u lice suparničkog igrača br. 23. Poslije toga, domaći igrač br. 27 kontinuirano je nastavio nesportsko ponašanje te ponovno desnom rukom ostvario kontakt s licem drugog suparničkog igrača, br. 45. Sudac je odmah pokazao žuti karton domaćem igraču br. 27 kako bi sankcionirao nesmotren prekršaj.

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem u duhu PNI-e. Očekivana odluka isključenje trebala je biti donesena na terenu za igru.

Uz izostanak ispravne odluke, VAR je trebao preporučiti sucu pregled situacije (OFR). VAR je u ovom slučaju pogrešno i neispravno analizirao ukupni incident jer se fokusirao samo na drugi kontakt u lice koji nije bio dostatan za VAR intervenciju.

Situacija br. 3: SLAVEN BELUPO – HAJDUK (81. minuta); gruba igra

Prilikom kontrole lopte igrača gostujuće momčadi br. 27 uz uzdužnu crtu domaći igrač br. 7 je startao na njega udarivši ga u koljeno svojim kramponima. Sudac je ovaj start okarakterizirao kao grubu igru te ga isključio.

S obzirom na intenzitet starta i mjesto kontakta (kramponima u koljeno), u potpunosti podržavamo disciplinsku mjeru donesenu na terenu.”