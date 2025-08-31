Sudac maknut iz VAR sobe za utakmicu Liverpoola i Arsenala: Razlog je greška na štetu Fulhama

Podijeli :

via Guliver

U nedjelju će od 17 sati i 30 minuta Liverpool i Arsenal odigrati derbi kola u Premier ligi. No, par sati prije utakmice stigla je velika vijest o tome da je jedan od VAR sudaca maknut sa susreta.

Riječ je o Michaelu Salisburyju. Razlog njegovog micanja iz VAR sobe za jedan od najvećih derbija u Engleskoj je greška koju je napravio u utakmici između Chelseaja i Fulhama.

Tada je pozvao glavnog suca utakmice Roba Jonesa da provjeri mogući prekršaj Rodriga Muniza koji je prethodio golu mladog Joshue Kinga. Muniz je napravio piruetu, ali je pritom nagazio stopera Chelseaja, a to je Jones na nagovor VAR-a provjerio te na kraju i poništio pogodak.

Trener Fulhama Marco Silva nije bio zadovoljan, a očito ni iz sudačke organizacije (PGMOL) jer je Salisbury maknut. Ne zna se koliko dugo će izbivati iz VAR sobe, ali očito u PGMOL-u nisu htjeli riskirati za susret Liverpoola i Arsenala.