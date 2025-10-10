Sučić: Gušt je igrati s Modrićem, čini me boljim igračem. Češka? Sretni smo što nismo izgubili

Podijeli :

Marin Franov CROPIX via Guliver Images

Petar Sučić s velikim je divljenjem pričao o Luki Modriću nakon utakmice s Češkom.

“Jedna tvrda teška utakmica. Znali smo njihove kvalitete, da će ići na duge lopte, s puno prekida, puno ubačaja… Mislim da smo ih ostavili bez ijedne prave prilike. Na kraju smo imali i mi četiri, pet dobrih šansi. Htjeli smo pobjediti, ali na kraju smo sretni da nismo izgubili. Korak bliže smo Svjetskom prvenstvu”, komentirao je Sučić iz Varaždina remi protiv Češke u Pragu večer prije (0:0).

U Varaždinu se hrvatska reprezentacija odrađuje pripreme za nadolazeći dvoboj s Gibraltarom u nedjelju.

U Češkoj je veznjak Intera bio blizu pogotka.

“Nikako u zadnje vrijeme da zabijem gol, ali nalazim se u šansama i zbog toga sam sretan. Gol će doći, nadam se kad bude najpotrebnije.”

Sučić je u zadnje vrijeme u reprezentaciji postao partner Luki Modriću u veznom redu.

“Jedva čekaš svaku sljedeću utakmicu, stvarno je gušt igrati s njim, nekako te učini još boljim igračem nego što jesi, i ti želiš uz njega na terenu dati sve od sebe i da mu što više olakšaš posao. Zasad nam ide dobro i želimo nastaviti tako.”

Kako u Italiji vide Modrića, čitamo kako su svi oduševljeni.

“Meni to nije iznenađenje, kao i nikome u Hrvatskoj. Njima možda jest, ali brzo su upoznali njega i njegove kvalitete. Samo neka ostane zdrav i u dobroj formi, to nam je najvažnije.”

Kakvi su vaši dojmovi iz Intera?

“Fenomenalno. Oduševljen sam od prvog dana. Na meni je samo da radim i budem sve bolji. Velika stepenica, velik klub. Ali znao sam kamo idem i spreman sam. Za sada ide dobro.”

Gibraltar?

“Najvažnije je što prije zabiti gol pa da se oni otvore, jer sve dok imaju pozitivan rezultat mogu se dobro braniti. Bit će teško, ali naš je cilj što prije zabiti jedan, dva gola i privesti utakmicu kraju. Ne bi trebalo biti problema.”

Varaždin je kao pravi domaćin krasno ugostio Vatrene.

“Na otvorenom treningu puno je bilo ljudi i djece. I ja sam bio dijete, i ja bih na njihovom mjestu jedva čekao doći. Baš sam komentirao iz autobusa, danas nije utakmica haha. Stvarno ih je puno došlo”, radosno je zaključio Sučić.