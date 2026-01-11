Stojković ostaje u Dinamu: Odbio je ponudu s Bliskog istoka

Nakon razgovora s predstavnicima Al Jazire, Stojković se zahvalio na ponudi, iako je bila financijski vrlo izdašna, dugoročna i vrijedna više milijuna eura. Unatoč tome, ponovio je stav koji je već ranije iznosio u klubu te jasno poručio i Dinamu i čelnicima Al Jazire da ostaje u Zagrebu. Kako doznaje Germanijak, njegova odluka je konačna i daljnjih pregovora više neće biti.