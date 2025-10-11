Stojković gestom najavio odlazak pa na konferenciji poručio: ‘Ovo je sve moja krivica i tu nema dileme’

Albanija je u Leskovcu upisala veliku i zasluženu pobjedu protiv Srbije rezultatom 1:0. Strijelac jedinog gola bio je napadač Sharjaha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Rey Manaj, nekadašnji igrač druge momčadi Barcelone. Ovaj trijumf predstavlja značajan korak za Albaniju u borbi za drugo mjesto i plasman u baraž, dok je Engleska čvrsto na vrhu skupine. Nakon susreta utakmicu je komentirao izbornik Srbije, Dragan Stojković Piksi.

“Rezultat je zaista loš, osobno nisam očekivao da možemo izgubiti utakmicu. Prvo poluvrijeme s naše strane bilo je korektno. Uspjeli smo stvoriti nekoliko dobrih prilika, nismo uspjeli zabiti, stigla je kazna doslovno pred odlazak na odmor.

Pokušavali smo sve kako bismo došli do gola, ali Albanija je bila vrlo dobro organizirana u obrani. Sve što smo pokušavali nije urodilo plodom. Ovo je moja krivnja, moja odgovornost, nemojte kritizirati igrače, ja sam taj koji je kriv i tu nema dileme,” zaključio je Piksi.

Uz ovu konferenciju, kolege sa srpskog Sport Kluba navode kako bi ovo mogao biti kraj, jer se prije kraja utakmice Stojković pozdravio s publikom, nakon čega je susret vodio Bratislav Živković.

Srbija u sljedećem kolu gostuje kod Andore, a tko će voditi utakmicu još nije poznato.