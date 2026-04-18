Štimčev Zrinjski slavio na gostovanju i iskoristio kiks Borca

Podijeli :

xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver Image

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara slavili su u Doboju protiv posljednjeplasirane Sloge iz Doboja s uvjerljivih 3:0 u susretu 29. kola Wwin lige BiH. Momčad koju vodi Igor Štimac do pobjede je došla pogocima Adija Nalića (43’), Tonija Majića (80’) i Dana Lagumdžije (90+4’). Mostarci su tako iskoristili kiks vodećeg Borca iz Banje Luke, koji je prosuo vodstvo 2:0 i odigrao 2:2 protiv Veleža iz Mostara, pa su smanjili zaostatak na deset bodova uz još sedam kola do kraja.

Zrinjski je od početka imao inicijativu, ali bez pravih prilika u uvodnim minutama. Prva velika šansa stigla je u 13. minuti nakon pogreške vratara Filipa Erića, koji je izgubio loptu, no Tomislav Kiš nije uspio pogoditi praznu mrežu jer je lopta završila na gredi. Domaćini su zaprijetili u 27. minuti preko Alena Dejanovića, ali je njegov udarac otišao u vanjski dio mreže.

Najbolju priliku Sloga je imala u 36. minuti kada je Eldar Mehmedović pucao iz blizine, no Goran Karačić sjajno je reagirao. Situacija je dodatno zakomplicirana mogućim igranjem rukom Kiša, ali nakon duge VAR provjere nije dosuđen kazneni udarac.

Kazna za promašaje stigla je pred kraj prvog dijela. Mario Ćuže probio je lijevu stranu i ubacio, a Nalić je preciznim udarcem glavom u 43. minuti doveo goste u vodstvo, s kojim su otišli na odmor.

U nastavku susreta nije bilo previše uzbuđenja u početku, a jedina promjena odnosila se na tribine, gdje su napokon stigli navijači Zrinjskog, Ultrasi. Sloga je zaprijetila u 59. minuti preko Dejana Vidića, no napadač domaćih nije iskoristio dobru priliku.

Vidjevši pad svoje momčadi, Štimac je u 68. minuti povukao trostruku izmjenu, što se pokazalo kao pun pogodak. Jedan od igrača koji su ušli, Majić, povećao je prednost na 2:0 u 80. minuti, dok je konačnih 3:0 postavio Lagumdžija u sudačkoj nadoknadi.

Zrinjski će već u srijedu imati priliku dodatno se približiti vrhu jer u Mostaru dočekuje Borac iz Banje Luke, a utakmica je zakazana za 20:30 sati.