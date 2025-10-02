Štimac na kraju Facebook objave poručio ZDS, BiH mediji traže reakciju UEFA-e

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Trener Zrinjskog, bivši izbornik Hrvatske, Igor Štimac, našao se u središtu pozornosti prije utakmice s Lincolnom u Konferencijskoj ligi zbog objave na svom Facebooku. U Bosni i Hercegovini mediji se čak pitaju hoće li UEFA reagirati na njegovu objavu.

Portal sportsport.ba donosi ovu priču pod naslovom “Skandalozan kraj objave Igora Štimca! Hoće li UEFA i FS BiH reagirati zbog ‘Za dom spremni’?”

Što je točno Štimac napisao?

Na svom računu, Štimac je, uz vrlo opsežan komentar, podijelio objavu hrvatskog političara Marina Miletića, koji se pita zašto nitko ne prosvjeduje zbog paljenja crkvi i ubijanja kršćana u Nigeriji.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem Palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvijek i svugdje nevine žrtve visokih politika, ali nevjerojatno je licemjerje i dvostruki kriteriji podlih Soroševih medija diljem svijeta po pitanju vrijednosti ljudskog života. Ne interesiraju ih deseci tisuća ubijenih kršćana ni spaljenih crkava?! O tome se ne treba izvjestiti javnost , jer tim i takvim medijima najvažniji zadatak je obezvrijedjivanje kršćanskih vrijednosti, islamizacija Evrope , te u isto vrijeme promicanje ultra ljevičarskih pokreta gdje god je moguće , kao i financiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvijek opiru SODOMI I GOMORI koja nas sve više okružuje. Podržava se one koji su “promašili” Trumpa , slavi se smrt Charlie Kirka , kršćanskog “pastira” kojeg je slijedilo i obožavalo more osviještenih mladih ljudi. U Briselskim uredima sjede isključivo osobe koje su u istospolnim zajednicama ( čast nekolicini “normalnih” ) , koji se nisu udostojili minutom šutnje ispoštovati Charlievo stradanje i pokazati kako je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na boju kože i uvjerenja. Guraju našoj djeci u škole seksalice kako bi im objasnili koliko je “nenormalno” normalno, ukrali su nam “dugu” koja je obilježilja naša djetinjstva kao pojam sreće i radosti, osudjuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kad je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojima počiva naša kultura. Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i sretniju budućnost naše djece!