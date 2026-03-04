Štimac dobio novu prijavu Disciplinske komisije: ‘Očito moj dolazak nekima kvari planove’

Podijeli :

HŠK Zrinjski Mostar

Hrvatski trener vodi borbu s Disciplinskom komisijom Nogometnog saveza BiH.

Trener Zrinjskog Igor Štimac dobio je novu prijavu Disciplinske komisije Nogometnog saveza BiH. Sve to zbog izjave u kojoj je izrazio sumnju u regularnost utakmice Sloga – Borac. Štimac je tu informaciju otkrio na konferenciji za medije uoči sutrašnje utakmice Kupa Bosne i Hercegovine protiv GOŠK-a iz Gabele.

“Umjesto da se bave regularnošću natjecanja i provjeravanjem nekih situacija koje izazivaju sumnju u javnosti, oni uporno šalju prijave jer očito moj dolazak ovdje nekima kvari planove. Oni će se prepoznati”, izjavio je Štimac pa dodao:

“Radi se o jednoj benignoj izjavi vezanoj za susret Sloge i Borca, o kojem su već danima pisali brojni mediji i spominjali određene sumnje. Ja sam samo ponovio ono što je već bilo objavljeno. Sada se ja trebam očitovati, a ne oni koji su sudjelovali u tim događajima. To je pomalo degutantno.”