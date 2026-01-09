Štimac: Da nije bio ZDS-a ne bi bilo ni Hrvatske ni BiH

Podijeli :

REUTERS/Kacper Pempel via Guliver

Štimac je komentirao svoje sporne izjave.

Hrvatski trener Igor Štimac gostovao je kod Zdravka Reića na TV Jadran u emisiji Istinom do gola. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije trenutačno je trener mostarskog Zrinjskog, a mediji iz BiH često prenose njegove riječi i objave na društvenim mrežama. Sad je Štimac sve to prokomentirao.

“Dva kluba prijavila su me zbog moje privatne objave na Facebooku, koja nikoga nije uvrijedila. Išli su toliko daleko da su me željeli suspendirati kroz Disciplinsku komisiju Nogometnog saveza BiH. I to sve u kontekstu izjave koja nema veze s nogometom niti bilo čim drugim. Ta dva kluba na stranu, za mene je to osobno dno dna”, rekao je Štimac pa dodao:

“Ponašanje kakvo su pokazali… Napravili su prijavu protiv mene u trenutku kada smo trebali ići igrati u Sarajevo. Sve je jasno o kakvim se ljudima u klubu radi. Ne želim znati za njih, ne zanimaju me.”

Dodao je da teror trpi otkako je s Hajdukova dresa skinuo petokraku.

“To je evidentno, više nego očito. Počelo je 1990. godine sa skidanjem petokrake u Australiji, a nastavilo se kasnije u jednom puno traumatičnijem razdoblju. Dakle, nakon završetka Domovinskog rata, 2000. dolazi do smjene vlasti u Hrvatskoj, do progona generala od strane bivšeg burduša Mesića i komunističke garde koja je došla na vlast. Tada dolazi do mog konkretnog i javnog eksponiranja. Tada su me uzeli na zub i to traje i danas”, kaže Štimac.

Komentirao je i sporni pozdrav “Za dom spremni“.

“Visoka politika uvijek će htjeti uperiti narode jedne protiv drugih. Objektivno gledajući, da nije bilo HOS-a i ‘Za dom spremni’, ne bi bilo ni Hrvatske ni Bosne i Hercegovine. To je jedan od segmenata obrambenih, legitimnih oružanih snaga Hrvatske vojske, koji je među najistaknutijima i koji je doprinio oslobađanju Hrvatske i Bosne i Hercegovine od agresije.”