Stiglo veliko priznanje za dragulja Hajduka

Jedan od najperspektivnijih nogometaša Hajduka dobio je veliko priznanje.

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) uvrstio je Branimira Mlačića na četvrto mjesto među najboljim središnjim braničima izvan liga Petice u konkurenciji igrača mlađih od 20 godina.

Rangiranje se temeljilo na osvojenim duelima, igri glavom i tehničkim sposobnostima.

Ispred Mlačića nalaze se tek Yasin Ozcan (Anderlecht), Jannik Schuster (Salzburg) i Rufai Mohammed (Elfsborg).

Mlačića sve više se povezuje s Inter Milanom, a interes za njim su pokazali klubovi poput Borussije Dortmund, Newcastlea, Barcelone te Real Madrida.

