Stiglo veliko priznanje za dragulja Hajduka

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Jedan od najperspektivnijih nogometaša Hajduka dobio je veliko priznanje.

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) uvrstio je Branimira Mlačića na četvrto mjesto među najboljim središnjim braničima izvan liga Petice u konkurenciji igrača mlađih od 20 godina.

Rangiranje se temeljilo na osvojenim duelima, igri glavom i tehničkim sposobnostima.

Ispred Mlačića nalaze se tek Yasin Ozcan (Anderlecht), Jannik Schuster (Salzburg) i Rufai Mohammed (Elfsborg).

Mlačića sve više se povezuje s Inter Milanom, a interes za njim su pokazali klubovi poput Borussije Dortmund, Newcastlea, Barcelone te Real Madrida.