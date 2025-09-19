Stigle nove kazne za Dinamo i Hajduk, evo koliko moraju platiti

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 6. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Dinamo – Gorica (14. rujna 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 7.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 9.000 eura

Varaždin – Hajduk (13. rujna 2025.)

Varaždin

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 800 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.300 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.300 eura

Rijeka – Lokomotiva (13. rujna 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 900 eura