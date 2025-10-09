Srpski trener vratio Oviedo u La Ligu pa dobio otkaz nakon osam kola

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Veljko Paunović vratio je Real Oviedo u La Ligu nakon što je klub 24 godine proveo u nižim ligama, a zatim 110 dana kasnije dobio otkaz.

Odluka španjolskog kluba je stigla nakon osam kola u kojima je momčad upisala dvije pobjede i šest poraza.

Paunović je uspio uzeti šest bodova, ali na raspolaganju je imao ograničen kadar. Slavili su protiv Real Sociedada i Valencije, a raspored im nikako nije išao na ruku obzirom da su već na svom stadionu ugostili Real Madrid i Barcelonu.

Posljednja utakmica u kojoj je vodio momčad je poraz 0:2 od Levantea, a sa srpskim trenerom odlazi i cijeli stožer.