Sportski direktor Hajduka: ‘Čeka nas prijelazni rok u kojem ne možemo trošiti novac na odštete’

Poljak se osvrnuo na budućnost splitskog kluba.

Sportski direktor Hajduka Robert Graf razgovarao je s kolegom Dinom Fiorentinijem s Dalmatinskog portala. U opsežnom intervjuu dotaknuo se brojnih tema poput budućnosti trenera Garcije i ljetnih promjena u igračkom kadru. U nastavku prenosimo najzanimljivije odgovore.

Stojite li i dalje pri tome da je HNL intenzitetom na razini druge poljske lige?

“Nisam to rekao, već da mogu usporediti svoj bivši klub s Hajdukom. Lodz je trčao intenzivnije od Hajduka. Nisam rekao da je HNL usporediv s drugom poljskom ligom, jer nije. Liga sigurno nije bolja, ali, ako ćemo usporediti, igrači Hajduka trče šest kilometara u maksimalnoj brzini, što je malo. Moj bivši klub je bio između sedam i pol i osam kilometara.”

Je li intenzitet najveći problem kojeg vidite u Hajduku?

“To je jedna od stvari. Ima još drugih na kojima trebamo raditi. Moramo mijenjati mentalitet, stav. Za mene postoje neka osnovna pravila u svakoj momčadi. Za mene je to obrambeni dio. Svaki igrač na terenu mora sudjelovati u fazi obrane. Ako netko pogriješi, ne trči ili ne želi trčati, cijela momčad ima problem. Kako bismo bili uspješni, moramo promijeniti više stvari, ali fizički profili su jedna od bitnijih stvari, jer je to najbrži način da se vidi napredak.”

Jesu li vaše ideje u skladu s Garcijinima, koji preferira pozicijski nogomet?

“Garcia želi imati igrače koji trče. On razumije nogomet. Ključno je imate li igrače koji odgovaraju tom modelu. Diskutirali smo o mnogim stvarima te već održali niz sastanaka sa skautingom i analitičarima o profilu igrača kakve stručni stožer želi na svakoj poziciji. Stručni stožer će za svaku poziciju dobiti nekoliko opcija te ćemo, kad pogledamo sve brojke, odlučiti koga ćemo angažirati.”

Garcia vas hvali, kakvo je vaše mišljenje o njemu? Jeste li znali išta o njemu prije nego što ste došli?

“Znam da je jedan od talentiranijih trenera u ligi, ali ga nisam znao osobno. Zasad je sve u redu, no nakon nekoliko tjedana i sastanaka sigurno ćemo se bolje upoznati. Vjerojatno se nećemo oko svega složiti, ali najvažnije je da i kad se ne složimo pronađemo najbolje rješenje. Ja sam čovjek koji voli surađivati. Ne tražim konflikt, već odgovore.”

Je li Garcia siguran i za sljedeću sezonu?

“Mislim da je predsjednik to već rekao direktno. Ne tražimo novog trenera u ovom trenutku.”

Kakvi su planovi za ljetni prijelazni rok? Koliko biste novih igrača željeli dovesti?

“Bit će sigurno promjena. Nedostaju nam neki važni faktori na mnogo pozicija, ali ne bih pričao o imenima. To neću nikad javno govoriti. U iduća dva tjedna sjest ću s igračima koje ovdje ne vidimo u budućnosti.”

Na kojim pozicijama Hajduku trebaju novi igrači?

“Na puno, ali ne bih ulazio u detalje. Moram to prvo iskomunicirati s igračima.”

Kakvo je vaše mišljenje o Marku Livaji?

“Marko je legenda kluba. Znam da se dosta priča o njemu. Predsjednik je objasnio cijelu situaciju. Ja ne bih širio priču.”

Postoji li mogućnost da Iker Almena ostane u klubu i iduće sezone?

“Teško je reći u ovom trenutku. Moramo vidjeti s njegovim menadžerom. Rakitić će s njim pričati, a onda ćemo odlučiti je li to financijski izvedivo.”

Nije tajna da će Hajduk morati i prodavati na ljeto. Kako ostvariti milijunske prihode, a uz to ne oslabiti previše momčad?

“To je realnost. Sretni smo što imamo dobru akademiju. Uvijek tu možemo priključiti nekog igrača. Sada imate Hurama koji kuca na vrata prve momčadi. Protiv Osijeka je dobio dobru minutažu. To je normalan proces. Ako radite dobro, momci iz akademije mogu pokriti pozicije na kojima će biti prodaja. To je biznis, to je nogomet i ekonomija. Moraš prodavati, a mi smo sretni što imamo igrače koji su potencijal za prodaju.”

Hajduk ima praksu vraćanja bivših igrača na kraju karijere. Kako gledate na to?

“Nisam ljubitelj toga. Razumijem da su to igrači koji su povezani sa Splitom, dio su klupskog identiteta, ali moramo tražiti kvalitetu i igrače koji nam profilno odgovaraju. Ako je to igrač pri kraju karijere, u redu, ali uz uvjet da odgovara onome što mi tražimo.”

U hrvatskim medijima vaše ime najviše se veže uz Antu Crnca kojeg ste, dok ste bili u Rakowu, doveli iz Slaven Belupa za milijun eura, a potom prodali u Norwich za 11. Je li tako nešto moguće napraviti u Hajduku?

“Vjerujem u to. Ako pogledate ligu, ima dosta takvih primjera. Kada pričamo o Anti, njega smo vidjeli preko data skautinga. Bio je fizički profil kakav nam treba. U Slaven Belupu je bio na krilu, a mi smo ga u Rakowu vidjeli kao ‘devetku’ u sustavu 4-3-3. Mi smo ga doveli kao potencijal, ali kada je stigao u Rakow, stručni stožer s njim je radio na brojnim stvarima. Svi smo znali da će to biti velika prodaja, ali nismo očekivali da će biti tako brzo.”

Hajduk nije u idealnoj financijskoj situaciji. Znači li to da ćete mijenjati strategiju dovođenja igrača?

“Znam da smo u tranzicijskom razdoblju. Na ljeto nas čeka prijelazni rok u kojem ne možemo trošiti novac na odštete. Rekao sam momcima iz analitičkog dijela da moramo biti pametni, kreativni i razmišljati drukčije od svih jer se ne možemo natjecati financijski. Moramo neke stvari mijenjati, ali moguće je da se to neće odmah vidjeti na ljeto, nego u zimskom prijelaznom roku.”

Čudi li vas što je Hajduk dugo godina neuspješan u Europi ili je to realnost?

“Nisam iznenađen. U Poljskoj smo imali sličnu situaciju prije osam-devet godina. Veliki klubovi poput Legije i Lecha nisu se uspijevali kvalificirati u europska natjecanja. Ispadali bi od manjih klubova. Zbog toga moramo u Hajduku mijenjati način igre. U suprotnom i dalje nećemo biti uspješni u Europi.”

Koji su ciljevi za iduću sezonu?

“U Hajduku su ciljevi uvijek borba za trofeje. Moramo pokušati kvalificirati se u Europu.”

Što mislite hoće li vaše izjave utjecati na izvedbe igrača u Rijeci i do kraja sezone?

“Ako i jedna ova poruka može utjecati na nekog igrača za vrijeme utakmice i učiniti ga lošijim, onda on nije za ovaj klub.”