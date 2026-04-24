Nikica Jelavić neće biti na klupi Lokomotive u sljedećem kolu HNL-a

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Lokomotive u sljedećem kolu SHNL-a gostuju kod Osijeka na Opus Areni, no momčad neće voditi prvi trener Nikica Jelavić. Zbog rutinskog operativnog zahvata izostat će s klupe, pa će ekipu preuzeti njegov pomoćnik Mate Maleš.

Upravo je Maleš odradio završni trening uoči puta te najavio utakmicu. Pomoćni trener Lokomotive smatra da izostanak glavnog trenera ne bi trebao poremetiti momčad jer stručni stožer već dulje vrijeme stabilno funkcionira.

“Znamo kakvu karijeru ima naš glavni trener, on je veliko ime i puno znači našim igračima, stožeru i klubu. Kao stožer odlično funkcioniramo jer smo dugo zajedno, pokušavamo raditi najbolje što možemo kako bi se napredak i rezultati vidjeli. Mislim da je to već primjetno, a želimo nastaviti u istom smjeru već od subote”, rekao je Maleš.

U momčadi Lokomotive vlada dobro raspoloženje nakon tri vezane pobjede:

“Stanje u ekipi je dobro, svi igrači su zdravi, spremni i dobro se osjećaju. U Osijek idemo maksimalno spremni. Za mladu ekipu poput naše u nogometu je najvažnije imati rezultat i pobjeđivati. Jako smo zadovoljni i sretni zbog toga. Pozitivni smo i nadamo se da ćemo tako nastaviti.”

Iako je Osijek predzadnja momčad lige, Maleš je svjestan kako njegove igrače očekuje težak ispit:

“Čeka nas teška utakmica. Osijek je kvalitetna momčad s dobrim igračima i odličnim trenerom koji je donio novu energiju. Igraju dobar nogomet, organizirani su, čvrsti u obrani i primaju malo golova, a istovremeno su opasni u napadu. Svjesni smo svega i na nama je da se maksimalno pripremimo.”

Od dosadašnje tri utakmice, dvije su završile neodlučenim rezultatom, a jedna je pripala Lokomotivi:

“Ova utakmica bit će drugačija od prethodnih jer imaju novog trenera koji je donio zaokret u igri. To se vidi kroz njihov moderan i kvalitetan nogomet te bodove koje su osvojili pod njegovim vodstvom. Očekuje nas zahtjevan susret, ali učinit ćemo sve da se iz Osijeka vratimo u pozitivnom raspoloženju.”

Maleš je pohvalio mladog Matiju Subotića koji je u prošloj utakmici protiv Slaven Belupa imao privilegiju nositi kapetansku traku:

“Suba je naš talent i dijamant kojeg svi znamo već dugo. Sjajan dečko i nogometaš. Pred njim je velika budućnost. Najvažnije je da ostane zdrav, skroman i pozitivan, a u njegovu kvalitetu i potencijal ne sumnjamo. Čestitam mu na svemu što je već postigao u tako mladoj dobi i želim mu da tako nastavi.”

Utakmica između Osijeka i Lokomotive igra se u subotu u 18.45.