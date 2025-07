Španjolke dominiraju na Euru, u dvije utakmice zabile su čak 11 golova

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

U susretu 2. kola B skupine Europskog prvenstva nogometašica reprezentacija Španjolske je u Thunu pobijedila Belgiju sa 6-2 upisavši i drugu pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu deklasirale Portugal sa 5-0, španjolske nogometašice su i u drugom kolu bile uvjerljive i korak su do plasmana u četvrtfinale.

Belgija se dobro držala 50 minuta, do rezultata 2-2, no Španjolke su do kraja susreta zabile još četiri gola.

Golove za aktualne svjetske prvakinje zabile su Alexia Putellas (22, 86), Irene Paredes (39), Esther Gonzalez Rodriguez (52), Mariona Caldentey (61) i Claudia Pina (81), dok su za Belgiju golove zabile Justine Vanhaevermaet (24) i Hannah Eurlings (50).

U drugom susretu skupine sastaju se Italija i Portugal.

Španjolke vode sa šest bodova, Italija ima tri, dok su Belgija i Portugal na nuli.