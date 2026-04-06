Španjolci otkrili planove Danija Olma, evo što kaže na bogate ponude

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Katalonski Sport objavio je informacije o budućnosti Danija Olma.

Prema pisanju Sporta, Arsenal se neočekivano uključio u utrku za Danija Olma te je navodno već povukao konkretan potez kako bi ga pokušao dovesti u Premier ligu. Mikel Arteta želio je iskoristiti razdoblje u kojem 27-godišnji veznjak nije imao punu minutažu kod Hansija Flicka, vjerujući da bi ga mogao nagovoriti da svoju budućnost vidi na Emiratesu.

Ipak, iako su ga privlačili i Premier liga i ambiciozni Arsenalov projekt, Olmo je jasno poručio da ne planira napustiti Barcelonu. Njegov prioritet ostaje uspjeh u klubu u kojem je prošao omladinsku školu La Masije, čime je ujedno odbacio mogućnost skorog odlaska u London.

Njegova privrženost Barceloni testirana je i izdašnim ponudama iz drugih sredina. Tako Sport navodi da je saudijski Al-Qadsiah ponudio čak četverogodišnji ugovor vrijedan 9,5 milijuna eura neto po sezoni.