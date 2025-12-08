Španjolci o kaosu u Realu: ‘Bilo je svega u svlačionici, letjele su i boce’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nogometaši Celte Vigo ostvarili su prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon skoro 20 godina nakon što su u susretu 15. kola porazili Real Madrid 2:0.

Gosti su poveli u 53. minuti sjajnim golom švedskog napadača Williota Swedberga koji je petom Zaragozinu asistenciju pretvorio u gol.

Novi problemi za Real stigli su deset minuta kasnije kada je Fran Garcia u svega stotinjak sekundi zaradio dva žuta kartona. Prvog zbog prekršaja nad Carreirom, a minutu kasnije i zbog starta nad Swedbergom.

Domaćin je s igračem manje jurnuo po izjednačenje, imao je Real nekoliko lijepih prilika, ali nije uspio svladati Ionuta Radua. U drugoj minuti nadoknade Real je ostao bez još jednog igrača. Zbog prigovora je isključen Alvaro Carreras.

Cetla je pobjedu potvrdila u trećoj minuti nadoknade nakon sjajne kontre koju je Swedberg zaključio svojim drugom golom.

Real je u zadnjih pet ligaških kola ostvario samo jednu pobjedu.

U svlačionici Reala nakon utakmice navodno je bilo kaotično. Edu Aguirre, novinar El Chiringuita, otkrio je da Xabi Alonso uopće nije ušao u svlačionicu nakon utakmice te je dodao da ga igrači više ne slušaju.

“Bilo je svega. Jedan dio igrača bio je bijesan na suca, a drugi ih je kritizirao smatrajući da u njemu vide izliku za nedopustiv poraz. Letjele su bočice s vodom, a jedan je svima poručio ‘To su smiješne isprike, mi smo ti koji uništavamo ovu ligu’. Sukobi su tu stali pa se situacija smirila”, rekao je Aguirre.